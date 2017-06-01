Повременные проездные на автобусы Омска начнут продавать в середине июня

С приходом лета в Омске планировали запустить систему повременных билетов в муниципальном общественном транспорте. Если пассажир успевает в течение получаса сделать пересадку с одного автобуса на другой, то за две поездки он заплатит как за одну - 22 рубля. С этими целями были выпущены новые проездные билеты "ОмКа" (на фото), но в продажу они так и не поступили из-за юридической проволочки.

Новую тарификацию должны утвердить депутаты Городского совета. Ожидается, что это будет сделано на пленарном заседании 14 июня. Проездные билеты "ОмКа" поступят в продажу после подписания распоряжения Горсовета. На данный момент готовы 7 тысяч пластиковых карт. Стоимость карточки составит 100 руб.