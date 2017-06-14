Мэрия вернула на омские дороги троллейбус № 8
Общество  •  14 июня 2017, 16:34  •  печать

Мэрия вернула на омские дороги троллейбус № 8

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С завтрашнего дня троллейбус № 8 начнёт ездить по усечённому маршруту.

Администрация города решила "воскресить" троллейбусный маршрут, ранее соединявший Московку-2, Левый берег и Нефтяники. Как заявил сегодня заместитель главы департамента транспорта Игорь Кожухов, троллейбус № 8 начнёт возить омичей по усечённому маршруту "Посёлок Юбилейный - ДК имени Малунцева".

- Интервал движения - 30 минут. Омичи смогут доехать до Нефтезаводской и там пересесть на другие автобусы, - приводит его слова "Омск-Информ". - Завтра же мы запускаем повременной проездной билет. С его помощью можно будет, заплатив 22 рубля, в течение 30 минут пересесть в другой автобус и проехать за рубль.

Троллейбус № 8 начнёт возить омичей уже с завтрашнего дня. Пока на маршрут администрация смогла найти только две единицы техники.

Теги  •  #ДК Малунцева #транспорт #троллейбус

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