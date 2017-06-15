В Омске завершился ремонт 25-й Северной

Дорожники уложили асфальт ещё на одной омской улице на полтора месяца раньше планового срока.

В Омске продолжаются работы по ремонту дорог. За минувшие сутки на улице 25-й Северной был уложен второй слой асфальта. Теперь уже две улицы города полностью привели в порядок, опередив запланированный срок.

- Указание президента России Владимира Путина помочь Омску с дорогами, данное на прошлогодней прямой линии, позволило привлечь для этих целей беспрецедентный объём средств из федерального и регионального бюджетов - более двух миллиардов рублей за последние два года, - прокомментировал мэр города Вячеслав Двораковский. - Благодаря этому в прошлом году в порядок приведено 57 дорожных объектов, в этом году необходимые работы будут выполнены ещё на 33, причем на 31 объекте ремонт будет завершён уже ко Дню города.

Отметим, что за минувшие сутки первый и второй слой асфальта был уложен на площади около 38 тыс. квадратных метров. Также дорожники выполнили фрезерование более 15 тыс. квадратных метров деформированного дорожного покрытия.