Омичи зажгут свечу памяти, чтобы почтить погибших в Великой Отечественной войне
Общество  •  15 июня 2017, 11:14  •  печать

Омичи зажгут свечу памяти, чтобы почтить погибших в Великой Отечественной войне

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22 июня Омск присоединится к Всероссийской акции, посвящённой Дню памяти и скорби.

22 июня в 21:00 в парке имени 30-летия Победы состоится Всероссийская акция "Свеча памяти". Мероприятие будет приурочено ко Дню памяти и скорби, потому что именно в этот день 76 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла более 27 млн жизней советских граждан. Омичей приглашают зажечь памятную свечу и почтить память погибших.

Пусть память о Великой Войне не умрёт никогда, а "Свеча памяти" будет тем пространством, в котором эта память органично перейдёт к будущим поколениям: никто не забыт, ничто не забыто, - прокомментировали организаторы акции "Волонтёры Победы".

Акция "Свеча памяти" проходит с 2009 года. Её участники ежегодно зажигают свечи накануне памятных дат в честь погибших в Великой Отечественной войне.

Теги  •  #22 июня #Парк Победы #свеча памяти

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Комментарии
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Иван Грегин  •  15 июня 2017, 11:37

Это правильно, погибших в ВОВ нужно вспоминать не только 9 мая, есть немало других памятных дат.

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