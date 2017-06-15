Омичи зажгут свечу памяти, чтобы почтить погибших в Великой Отечественной войне

22 июня в 21:00 в парке имени 30-летия Победы состоится Всероссийская акция "Свеча памяти". Мероприятие будет приурочено ко Дню памяти и скорби, потому что именно в этот день 76 лет назад началась Великая Отечественная война, которая унесла более 27 млн жизней советских граждан. Омичей приглашают зажечь памятную свечу и почтить память погибших.

Пусть память о Великой Войне не умрёт никогда, а "Свеча памяти" будет тем пространством, в котором эта память органично перейдёт к будущим поколениям: никто не забыт, ничто не забыто, - прокомментировали организаторы акции "Волонтёры Победы".

Акция "Свеча памяти" проходит с 2009 года. Её участники ежегодно зажигают свечи накануне памятных дат в честь погибших в Великой Отечественной войне.