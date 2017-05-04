Омичи запустили "Поэтическую эстафету памяти" в соцсетях

Студенты ОмГПУ начали акцию, приуроченную ко Дню Победы. С сегодняшнего дня омичи будут записывать на видео чтение стихотворений о Великой Отечественной войне и выкладывать с хэштегами в соцсети.

Сегодня, 4 мая, в социальных сетях началась акция "Поэтическая эстафета памяти". Её организаторами выступили студенты ОмГПУ. По задумке омичи будут декламировать стихи о Великой Отечественной войне, записывая на видео и выкладывая впоследствии на своих страницах в социальных сетях с добавлением хэштегов: #9мая, #ПоэтическаяЭстафетаПамятиОмГПУ, #ОмГПУ, #Военнаялирика и #Стихиовойне.

События Великой Отечественной войны, всё дальше уходящие в историю, не должны быть забыты потомками. Дух того времени ярче всего отражает поэзия военных лет: в ней все настроения, все ощущения, которыми жили люди в эти уже далёкие от нас и трудные времена, - прокомментировали в ОмГПУ.

После публикации видеозаписи участники акции передадут поэтическую эстафету дальше, отмечая друг друга. Таким образом, студенты покажут актуальность и вечность военной лирики, а также напомнят, что участники войны были их ровесниками, которые думали и чувствовали то же самое, только в их обычную жизнь вторглась война.

Отметим, что сегодня в 13:30 состоится чтение стихов военных лет. Кроме того, раздача георгиевских ленточек пройдёт у третьего корпуса ОмГПУ на улице Интернациональной, 6.