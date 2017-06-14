Омские дорожники заасфальтировали почти 36 тысяч квадратных метров дорог

В Омске уложили 17 300 квадратных метров первого слоя асфальта и 18 500 - второго. Также с помощью ремиксера и ресайклера привели в порядок городские магистрали.

В Омске дорожники, ремонтирующие автомагистрали, нарастили темп работ. Об этом пишет пресс-служба омской мэрии. За минувшие сутки работы по фрезерованию дорожного полотна были выполнены на площади 20 тыс. квадратных метров, а асфальт уложен на 36 тыс. квадратных метрах.

Из них 17 300 квадратных метров уложили первым слоем, и 18 500 - вторым. Также с помощью ремиксера и ресайклера на Красноярском тракте и на улице Ватутина привели в порядок более 4 тыс. квадратных метров магистралей.

- На улицах 25-й Северной и Волгоградской укладка верхнего слоя асфальта завершается, - прокомментировал мэр города Вячеслав Двораковский. - К этому этапу работ в ближайшее время приступят на улицах 2-й Солнечной, Авиационной, 33-й Северной, Гуртьева, Заозёрной, на проспекте Королева и других. Значительная часть улиц будет отремонтирована досрочно - намного раньше планового срока. Однако для нас важны не столько сроки проведения работ, сколько их качество, которое должно быть безупречным.

Отметим, что качество работ контролируют сотрудники департамента городского хозяйства мэрии и БУ "Управление дорожного хозяйства и благоустройства".