Омский центр парусного спорта станет яхт-клубом

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр по делам молодёжи, физкультуры и спорта Дмитрий Крикорьянц представил проект реформы Центра парусного спорта.

Бюджетное учреждение "Центр парусного спорта" будет преобразовано в автономное учреждение Омской области "Омский яхт-клуб", - заявил Крикорьянц. - В новом учреждении бесплатно будут заниматься дети. Платные услуги будут оказываться только взрослым.

Сейчас в Центре парусного спорта занимается 120 детей.

В Минспорте рассчитывают, что новая форма управления позволит центру начать зарабатывать.

- Я был инициатором этого решения, - сообщил "Омск Здесь" руководитель уже бывшего БУ ОО "Центр парусного спорта" Сергей Щербаков. - Нам давно надо было переходить на автономное учреждение. Мы будем снижать нагрузку на бюджет. Стоит задача в конечном итоге вообще выйти на самофинансирование. Мы пока этого сделать не можем, потому что у нас дети занимаются. Но у нас будут на эти цели субсидии из бюджета.



Напомним, что скандал в учреждении стоил министерского кресла предшественнику Дмитрия Крикорьянца Константину Подбельскому. По словам Крикорьянца, сейчас все конфликты в центре улажены, долги по зарплате выплачены, а новая форма управления позволит учреждению зарабатывать и привлекать инвесторов. "Центр парусного спорта был больше ориентирован на спортивные результаты, но с этим возникли проблемы", - резюмировал глава Минспорта.