Умывшего пассажира зелёнкой омского таксиста отдают под суд

Следственный комитет завершил уголовное дело, возбуждённое в отношении таксиста, который в феврале текущего года избил не заплатившего за проезд пассажира и заставил его измазать лицо антисептическим раствором.

Сегодня, 18 мая, омские следователи сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении 22-летнего Игоря Хорошевского. Он обвиняется в похищении человека, совершённом с применением предметов, используемых в качестве оружия.

По версии следствия, 12 февраля текущего года обвиняемый, работающий таксистом, избил пластиковой трубой не заплатившего за проезд пассажира, а затем затолкал его в багажник и вывез на улицу Учхозную. Там Игорь Хорошевский, зная, что мужчина проживает в посёлке Береговом, оставил потерпевшего на 30-градусном морозе, заставив перед этим умыть лицо зелёнкой. Впоследствии пострадавший мужчина обратился к медикам, которые диагностировали у него серьёзные травмы, которые, как оказалось, были следствием другого конфликта, произошедшего двумя днями ранее.

- Как выяснилось, у мужчины был перелом челюсти, который ему причинил знакомый за два дня до инцидента с таксистом. Такси он вызвал для того, чтобы ехать в больницу, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Отмечается, что в ходе следствия обвиняемый частично признал свою вину, заявив, что просто хотел проучить нерадивого пассажира.