По Омску поедут разноцветные троллейбусы
Общество  •  29 мая 2017, 16:20  •  печать

По Омску поедут разноцветные троллейбусы

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Ко Дню защиты детей в Омске разукрасят троллейбусы.

3 июня в парке культуры и отдыха "Зелёный остров" пройдёт акция "Раскрась троллейбус". Всем желающим будет предоставлена возможность сделать ярче четыре муниципальных троллейбуса. Юным художникам будут предоставлены кисти и краски. Темой рисунков станут город, его жители и наступающее лето.

Акция "Раскрась троллейбус" - это уже наша добрая традиция, проводится департаментом в четвёртый раз, - заявил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко. - Интерес к ней у омичей огромный, особенно у малышей и школьников. Всегда собирается много желающих не только раскрасить, но и просто посмотреть, как это делается: как из привычного - благодаря кисточкам и краскам, детской фантазии и выдумке - троллейбус становится ярким, летним, весёлым.

В Дептрансе уверены, что яркие троллейбусы понравятся и пассажирам. Взрослым омичам предлагают вместе с детьми весело провести субботний день.

Теги  •  #департамент транспорта #троллейбус

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