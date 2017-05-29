По Омску поедут разноцветные троллейбусы

3 июня в парке культуры и отдыха "Зелёный остров" пройдёт акция "Раскрась троллейбус". Всем желающим будет предоставлена возможность сделать ярче четыре муниципальных троллейбуса. Юным художникам будут предоставлены кисти и краски. Темой рисунков станут город, его жители и наступающее лето.

Акция "Раскрась троллейбус" - это уже наша добрая традиция, проводится департаментом в четвёртый раз, - заявил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко. - Интерес к ней у омичей огромный, особенно у малышей и школьников. Всегда собирается много желающих не только раскрасить, но и просто посмотреть, как это делается: как из привычного - благодаря кисточкам и краскам, детской фантазии и выдумке - троллейбус становится ярким, летним, весёлым.

В Дептрансе уверены, что яркие троллейбусы понравятся и пассажирам. Взрослым омичам предлагают вместе с детьми весело провести субботний день.