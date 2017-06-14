В Омске неизвестные заживо сожгли беременную собаку

Сегодня, 14 июня, в социальных сетях омичи рассказали о вопиющем случае живодёрства, который произошёл на Левом берегу. По словам Натальи Ожерельевой, руководителя приюта для бездомных животных "Теремок", к ней обратились обеспокоенные горожане, сообщившие о том, что вблизи одной из лодочных станций постоянно гибнут собаки. Животных отстреливают, режут или сжигают.

Горожане и сотрудники приюта "Теремок" уверены, что во всём виноваты охранники лодочной станции "Дельфин", которые убивают собак ради забавы.

- На днях стала известной достоверная информация о беспределе, происходящем на лодочной станции "Дельфин", - написала руководитель приюта Наталья Ожерельева в социальной сети "ВКонтакте". - Работники станции в лице не всегда трезвых охранников систематически устраивают отстрел собак ради собственной забавы. Не так давно произошёл совершенно вопиющий случай - они заживо сожгли собаку. Несмотря на то, что собака была хозяйской, имела ошейник и была беременной!

Руководство лодочной станции предоставить оперативный комментарий по поводу произошедшего не смогло - ни по одному указанному в открытых источниках телефону корреспонденту "Омск Здесь" никто не ответил.

Отметим, что сотрудники приюта не собираются пускать эту ситуацию на самотёк. Как сообщила "Омск Здесь" Наталья Ожерельева, сейчас прорабатывается вопрос создания инициативной группы по разрешению ситуации. Зоозащитники надеются, что им удастся найти юриста, который поможет составить заявление в прокуратуру.