В Омске спасли пять собак, замурованных в квартире умершей пенсионерки

Вчера, 28 мая, в паблике Омск Live появилось сообщение о происшествии в одной из квартир многоэтажного дома на улице Багратиона, где оказались замурованы пять собак. После смерти хозяйки 6 октября животные остались заперты в квартире. Они не выходили на улицу, а чтобы покормить и дать воды собакам в квартиру изредка приходил внук умершей пенсионерки. Однако за последние несколько дней молодой человек так ни разу и не пришёл к животным.

Жильцы дома написали жалобу участковому, и на следующий день волонтёры из организации "Собачье сердце" забрали животных себе. Одного пса, который почти не держался на лапах, увезли в приют. Остальных собак временно оставила у себя дома на передержке одна из волонтёрок.

- Собаки находятся в ужасном состоянии. Внук говорит, что он кормил их, мол, если бы не кормил, то они до мая уже не дожили. Но, наверное, они грызли всё подряд, что было в квартире. Конечно, психика собак подломлена, они настороженно относятся к людям, - рассказала "Омск Здесь" автор поста Ольга Иванова. - Одному из псов, который больше всех истощён, уже 11 лет, его мы забрали в приют, у двух собак рахит. Омичи предлагают помощь. Сейчас нам нужны каша, пелёнки и соответствующие медикаменты. Сейчас, конечно, речь о пристройке собак не идёт. Нам нужно сначала вылечить животных и простерилизовать их, а взрослого пса мы даже, наверное, не будем отдавать.