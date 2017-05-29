В Омске спасли пять собак, замурованных в квартире умершей пенсионерки
Общество  •  29 мая 2017, 10:54, последнее обновление 29 мая 2017, 11:01  •  печать

В Омске спасли пять собак, замурованных в квартире умершей пенсионерки

Автор:

Истощённых собак, которые находились в квартире одни несколько месяцев, обнаружили зоозащитники.

Вчера, 28 мая, в паблике Омск Live появилось сообщение о происшествии в одной из квартир многоэтажного дома на улице Багратиона, где оказались замурованы пять собак. После смерти хозяйки 6 октября животные остались заперты в квартире. Они не выходили на улицу, а чтобы покормить и дать воды собакам в квартиру изредка приходил внук умершей пенсионерки. Однако за последние несколько дней молодой человек так ни разу и не пришёл к животным.

 

Жильцы дома написали жалобу участковому, и на следующий день волонтёры из организации "Собачье сердце" забрали животных себе. Одного пса, который почти не держался на лапах, увезли в приют. Остальных собак временно оставила у себя дома на передержке одна из волонтёрок.

- Собаки находятся в ужасном состоянии. Внук говорит, что он кормил их, мол, если бы не кормил, то они до мая уже не дожили. Но, наверное, они грызли всё подряд, что было в квартире. Конечно, психика собак подломлена, они настороженно относятся к людям, - рассказала "Омск Здесь" автор поста Ольга Иванова. - Одному из псов, который больше всех истощён, уже 11 лет, его мы забрали в приют, у двух собак рахит. Омичи предлагают помощь. Сейчас нам нужны каша, пелёнки и соответствующие медикаменты. Сейчас, конечно, речь о пристройке собак не идёт. Нам нужно сначала вылечить животных и простерилизовать их, а взрослого пса мы даже, наверное, не будем отдавать.

Теги  •  #волонтер #пенсионерка #собака #улица Багратиона

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омич украл у знакомого колёса из гаража  •  сегодня, 16:11
Омская арт-резиденция стартует с воркшопа  •  сегодня, 16:04
Вышли из комнаты. Почему в Омске не прижились столичные квеструмы  •  сегодня, 15:50  •   1
Три омича вошли в состав ЦК КПРФ  •  сегодня, 15:33
Владислав Лисовец: "Следуя моде, нужно не превратиться в городскую сумасшедшую"  •  сегодня, 15:21
В Омске братья-рецидивисты украли упаковку носков  •  сегодня, 14:35  •   1
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400