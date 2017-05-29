Омские выпускники напишут ЕГЭ по географии и информатике

Сегодня в Омске выпускники 11-х классов напишут первые в этом году экзамены. На ЕГЭ по географии ожидают 254 выпускника, а на экзамен по информатике - 675.

Сегодня, 29 мая, омские выпускники напишут первые экзамены - по информатике и географии. На экзамен по информатике планируют прийти 675 школьников, а по географии - 254 человека.

Для написания ЕГЭ по этим предметам на территории города и области открыли 34 пункта, пять из которых работают в Омске: в школах № 32, 106, 135, 142 и лицее № 66. Во всех пунктах ведётся онлайн-видеонаблюдение.

Минимальный порог, который нужно перейти по географии, - 37 баллов, а по информатике - 40 баллов. Оба экзамена состоят их двух частей. Школьникам придётся ответить на 34 вопроса по географии за 3 часа и на 27 вопросов по информатике за 4 часа.

В 14 северных районах на экзаменах используют новые технологии печати бланков и сканирование работ участников прямо в аудиториях. Отметим, что особых изменений в сдаче ЕГЭ в этом году нет. Выпускники напишут два обязательных экзамена, а также предметы по выбору. При этом математику можно будет сдать на профильном или базовом уровнях. Результаты экзаменов станут известны после 10 июня.