Мэр Омска предложил выделить 40 млн на ремонт Юбилейного моста
Политика  •  13 июня 2017, 14:36, последнее обновление 13 июня 2017, 15:05  •  печать

Мэр Омска предложил выделить 40 млн на ремонт Юбилейного моста

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Депутатам Омского городского совета предстоит одобрить выделение 40 млн рублей на ремонт моста в центре Омска.

Мэр Омска Вячеслав Двораковский обратился к депутатам Омского городского совета с предложение выделить 40 млн рублей на ремонт Юбилейного моста, сообщает пресс-служба администрации города. Завтра вопрос о внесении изменения в бюджет будет рассмотрен на пленарном заседании представительного органа.

В прошлом году было проведено комплексное исследование технического состояния моста. По его итогам специалисты сформировали перечень необходимых работ, выполнение которых гарантирует многолетнюю безопасную эксплуатацию объекта, соединяющего берега Оми.

За два года на ремонт Юбилейного моста планируется потратить 338 млн рублей.

Теги  •  #Вячеслав Двораковский #Юбилейный мост

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