Программа "Овертайм. Короли Востока" телеканала "Продвижение" получила нового зрителя

"Даже в интернете выпуски программы стали смотреть аудитории, эквивалентные хоккейным стадионам", - отметил автор проекта Андрей Блохин, подводя итоги дебютного сезона в федеральном эфире канала "Продвижение" ("МКР-Медиа").

Премьера еженедельной спортивной программы "Овертайм. Короли Востока" состоялась 3 октября 2016 года. На протяжении чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2016/2017 в эфир вышли 28 выпусков, каждый из которых на одном только хостинге YouTube собирал в среднем по пять тысяч просмотров. Наибольшую зрительскую активность проявили болельщики из Омска, Новосибирска и Владивостока.

Материалы для программы снимались в городах России, Казахстана и Китая. Каждую пятницу на ТК "Продвижение" в формате 30-минутного ток-шоу транслировались самые интересные новости сибирских и дальневосточных хоккейных команд, интервью с тренерами, игроками, экспертами, руководителями клубов, обзоры матчей, прогнозы, уникальные исторические хроники.

Ведущие программы Андрей Блохин и Дмитрий Ерыкалов первыми сообщили ряд трансферных новостей и дали наиболее точные прогнозы на исход чемпионата КХЛ. Так, например, об интересе ХК "Авангард" к фигуре тренера Андрея Скабелки "Овертайм" заявил в своем первом выпуске, то есть почти за десять месяцев до того, как назначение состоялось. А в феврале 2017 года, за месяц до старта плей-офф телеведущие предрекли встречу в первом раунде клуба Омской области и команды "Адмирал" из Владивостока. Первое интервью спортивному проекту ТК "Продвижение" дал агент Шуми Бабаев, считающийся одним из самых "закрытых" специалистов хоккея.

Перед коллективом проекта стояла задача завязать в единый информационный узел огромное пространство, называемое хоккейным Востоком. Это то место, где не просто играют в хоккей, где этим видом спорта живут и дышат. У хоккея на Востоке не было голоса, и вот он появился. Дальше будет громче и увереннее, - цитирует телеведущего Андрея Блохина портал sibnovosti.ru.

"Я газетный журналист и в телевизионном формате пробовал себя впервые. Было интересно, этот опыт мне понравился, рад, если и сам оказался полезным для развития проекта. Главное же для меня, что программу узнали и стали смотреть мои земляки, "Овертайм. Короли Востока" получил новосибирского зрителя", - отметил телеведущий Дмитрий Ерыкалов.

Круглосуточный информационно-развлекательный телеканал "Продвижение" начал вещание в 2014 году. Входит в состав холдинга "МКР-Медиа". Формируется в четырёх часовых версиях. Доступен на территории России в пакетах спутникового телевидения "Телекарта" и НТВ-ПЛЮС, в сетях кабельных операторов, а также онлайн. Победитель конкурса "ТЭФИ-Регион" 2016 в номинации "Телевизионный дизайн".