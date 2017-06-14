Ночью на остановке у Дома туриста автолюбитель снёс забор

Очевидцы полагают, что водитель не справился с управлением.

Сразу в нескольких омских пабликах появились фото и видео ночного ДТП на остановке Дом туриста. На кадрах видно, что автомобиль Toyota снёс ограждение и вылетел на пешеходную дорожку. На видео, также снятое очевидцем, у пострадавшего водителя спрашивают, нужна ли ему медицинская помощь?

- Машина выезжала со второстепенной дороги от ночного клуба тоски!!! А парень ехал по главной и не справился с управлениям!!! - пишут в комментариях к фото омичи (орфография и пунктуация сохранены).

По всей видимости, обошлось без жертв, пострадал только автомобиль.

Фото: Аварийный Омск