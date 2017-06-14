Ночью на остановке у Дома туриста автолюбитель снёс забор
Происшествия  •  14 июня 2017, 09:51, последнее обновление 14 июня 2017, 10:10  •  печать

Ночью на остановке у Дома туриста автолюбитель снёс забор

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Очевидцы полагают, что водитель не справился с управлением.

Сразу в нескольких омских пабликах появились фото и видео ночного ДТП на остановке Дом туриста. На кадрах видно, что автомобиль Toyota снёс ограждение и вылетел на пешеходную дорожку. На видео, также снятое очевидцем, у пострадавшего водителя спрашивают, нужна ли ему медицинская помощь?

- Машина выезжала со второстепенной дороги от ночного клуба тоски!!! А парень ехал по главной и не справился с управлениям!!! - пишут в комментариях к фото омичи (орфография и пунктуация сохранены).

 

По всей видимости, обошлось без жертв, пострадал только автомобиль.

 

Фото: Аварийный Омск

Теги  •  #видео #Дом туриста #ДТП

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Комментарии
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Влад Никитин  •  14 июня 2017, 10:12

Хоть жив остался и то хорошо. Но возможно, у ГИБДД к мужчине будут вопросы, как и почему.

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