Омский силач установил новый мировой рекорд
Общество  •  13 июня 2017, 15:44, последнее обновление 13 июня 2017, 15:48  •  печать

Омский силач установил новый мировой рекорд

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В День России омский охранник Михаил Шивляков вместе со спортсменом из Беларуси отбуксировали трактор весом 8,5 тонны почти на 10 метров.

Вчера, 12 июня, в Красноярске омский атлет Михаил Шивляков установил новый мировой рекорд вместе с силачом из Беларуси Дмитрием Белайцем. Спортсмены выехали к зрителям на красном тракторе с флагами стран в руках, сообщает "СТБ-Охрана".

После приветствия публики атлеты заняли позиции, упираясь ногами с большие покрышки. Через 39,61 секунд после старта они отбуксировали трактор весом 8,5 тонны с помощью рук на 9 м 51 см.

По словам омского спортсмена, сложности были в том, что техника стояла на брусчатке, трактор не получалось разогнать, а вся нагрузка приходилась на руки. По словам Шивлякова, рекорд дался непросто, тяжеленный трактор выжал из атлетов все силы. Омич предполагал, что всё получится, но не ожидал, что это будет так тяжело.

Фото: пресс-служба "СТБ-Охрана"

Теги  •  #мировой рекорд #Михаил Шивляков #СТБ-охрана #тяжелая атлетика

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  13 июня 2017, 15:56

Ух как интересно, и такие рекорды мировые есть оказывается, поздравления омичу-силачу, пусть будут ещё впереди победы

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