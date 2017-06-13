Камеры видеофиксации помогли снизить аварийность на омских дорогах

За пять месяцев текущего года аварийность на дорогах Омской области, оборудованных комплексами фотовидеофиксации, снизилась на 26 %.

Главное управление региональной безопасности Омской области подвело итоги эффективности использования средств фиксации нарушений ПДД за пять месяцев 2017 года. Анализируя результаты, чиновники отметили, что использование камер оказывает непосредственное влияние на снижение уровня аварийности и травматизма на дорогах.

- За пять месяцев текущего года в местах использования стационарных комплексов фотовидеофиксации количество дорожно-транспортных происшествий снизилось более чем на 26 %, а количество пострадавших при ДТП уменьшилось на 24 %, - сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отметим, что сегодня на дорогах Омской области используется 103 комплекса автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения: 63 стационарных и 40 передвижных. Места их размещения определяются после анализа статистики ДТП.