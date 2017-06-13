Омич погиб в ДТП с КамАЗом на трассе

Вчера, 12 июня, около 17:30 в дежурную часть автоинспекции сообщили о столкновении автомобилей на трассе. На место происшествия выехали полицейские и бригада скорой.
Прибывшие сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 53-летний водитель ВАЗ-21214 во время движения по автодороге Азово - Шербакуль в районе 40 км врезался в КамАЗ, который ехал попутно впереди и совершал поворот налево.
В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте от полученных травм. Полицейские проводят проверку.
Не зря новички так боятся поначалу этих поворотов налево...Очень жаль людей и их семьи.