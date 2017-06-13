Омич погиб в ДТП с КамАЗом на трассе
Происшествия  •  13 июня 2017, 10:56, последнее обновление 13 июня 2017, 11:22  •  печать

Омич погиб в ДТП с КамАЗом на трассе

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Накануне на автодороге Азово - Шербакуль ВАЗ столкнулся с КамАЗом. Водитель ВАЗа скончался на месте.

Вчера, 12 июня, около 17:30 в дежурную часть автоинспекции сообщили о столкновении автомобилей на трассе. На место происшествия выехали полицейские и бригада скорой.

Прибывшие сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 53-летний водитель ВАЗ-21214 во время движения по автодороге Азово - Шербакуль в районе 40 км врезался в КамАЗ, который ехал попутно впереди и совершал поворот налево.

В результате ДТП водитель ВАЗа скончался на месте от полученных травм. Полицейские проводят проверку.

Теги  •  #автодорога #ВАЗ #ДТП #КамАЗ

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Комментарии
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Dora Adukt  •  13 июня 2017, 13:05

Не зря новички так боятся поначалу этих поворотов налево...Очень жаль людей и их семьи.

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