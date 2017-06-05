В центре Омска сгорел попавший в ДТП автомобиль Hyundai

Очевидцы сообщили о ДТП на улице Масленникова, в результате которого сгорел Hyundai Solaris.

Сегодня, 5 июня, в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Масленникова. По словам очевидцев, автомобиль Hyundai Solaris после столкновения сначала загорелся, а затем взорвался.

- Пламя всё сильнее и сильнее! - сообщает пользователь Алексей Смертин. - Уже дошло до багажника. Бедный мужик начал всё вытаскивать. Видимо, вытащил всё, но без смысла! Он обжёг руку и, видимо, лицо. Горит багажник. И вдруг взрыв и огромное пламя. Наконец приехали пожарные и потушили огонь. Вроде никто сильно не пострадал.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС корреспонденту "Омск Здесь" подтвердили, что на место происшествия был направлен пожарный расчёт. Подробности в ведомстве пообещали сообщить позже, сославшись на то, что пожарные ещё не вернулись с выезда.