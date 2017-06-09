В Омске 30 пожарных тушили цех с пиломатериалами

Накануне в Советском округе загорелся цех по обработке пиломатериалов. Из-за пожара оказались повреждены станки и древесина.

Вчера, 8 июня, в Советском округе произошёл пожар. Загорелось производственное помещение с сушильными камерами, внутри которого располагался цех по обработке пиломатериалов. Звонок в МЧС поступил в 18:10, сообщает пресс-служба ведомства.

На место происшествия выехали восемь пожарных автомобилей и 31 человек. Когда спасатели прибыли, из цеха шёл густой черный дым - горели пиломатериалы. Огонь мог перекинуться на сушильные камеры.

В результате пожара были повреждены и разобраны конструкции цеха на площади 100 квадратных метров, деревообрабатывающий и два заточных станка. Также сгорели 20 кубометров древесины. Благодаря сотрудникам МЧС материалы в сушильных камерах были спасены.

Пожар удалось потушить через 1 час 8 минут. Три звена ГДЗС попеременно тушили пожар. В настоящее время причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.