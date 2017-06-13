Ловись, большая и маленькая! Интерактивная карта рыбных мест Омской области

В Омской области немало мест, где за вечер можно натаскать ведро карасей. Но порой даже опытные рыболовы могут не знать, что рядом с ними находится водоём, в котором хорошо ловятся не только привычные трофеи, но и уникальные для Омской области виды рыб, например, белый амур и толстолобик. В связи с этим редакция "Омск Здесь" на основе материалов министерства природных ресурсов и экологии региона подготовила интерактивную карту рыбных мест, которая должна помочь подобрать оптимальный вариант для рыбалки.