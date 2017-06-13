Ловись, большая и маленькая! Интерактивная карта рыбных мест Омской области
Общество  •  13 июня 2017, 11:15, последнее обновление 13 июня 2017, 11:28  •  печать

Ловись, большая и маленькая! Интерактивная карта рыбных мест Омской области

Авторы: ,

"Омск Здесь" публикует перечень платных и бесплатных промысловых рыболовных участков региона.

В Омской области немало мест, где за вечер можно натаскать ведро карасей. Но порой даже опытные рыболовы могут не знать, что рядом с ними находится водоём, в котором хорошо ловятся не только привычные трофеи, но и уникальные для Омской области виды рыб, например, белый амур и толстолобик. В связи с этим редакция "Омск Здесь" на основе материалов министерства природных ресурсов и экологии региона подготовила интерактивную карту рыбных мест, которая должна помочь подобрать оптимальный вариант для рыбалки.

Теги  •  #Омская область #рыбалка

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
Омский губернатор назначил главу Минпрома  •  сегодня, 14:48
Мэр Омска предложил выделить 40 млн на ремонт Юбилейного моста  •  сегодня, 14:36
В Омске оштрафовали предпринимателей, незаконно собиравших американские самолёты  •  сегодня, 13:21  •   1  •  
Тарский театр закончит сезон "спектаклями ниже пояса"  •  сегодня, 12:55  •  
Имя нового главы омского Минпрома объявят в пятницу  •  сегодня, 12:19
Служащих мэрии Омска перевели на карту "Мир"  •  сегодня, 11:39
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400