В Омске осудили хирурга, бравшего деньги за бесплатные операции

Врач хирургического отделения городской больницы № 17 обманул более двадцати пациентов, предложив им сделать за деньги операции, которые им должны проводиться абсолютно бесплатно.

Октябрьский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу бывшего врача хирургического отделения городской больницы № 17 Юрия Муравицкого. Он признан виновным в совершении 21 эпизода мошенничества.

По версии следствия, со 2 августа по 23 ноября 2016 года Муравицкий ввёл в заблуждение 21 пациента, которые страдали болезнями органов пищеварения и системы кровообращения. Медицинская помощь им должна оказываться бесплатно за счёт фонда ОМС.

- Муравицкий сообщил больным заведомо ложные сведения относительно порядка предоставления медицинских услуг, пояснив, что необходимые им операции являются платными, - поясняют в прокуратуре Омской области. - Таким образом он незаконно получил от них денежные средства на общую сумму 213 тыс. руб.

Подсудимому назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства.