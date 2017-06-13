В Омске осудили хирурга, бравшего деньги за бесплатные операции

Октябрьский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу бывшего врача хирургического отделения городской больницы № 17 Юрия Муравицкого. Он признан виновным в совершении 21 эпизода мошенничества.
По версии следствия, со 2 августа по 23 ноября 2016 года Муравицкий ввёл в заблуждение 21 пациента, которые страдали болезнями органов пищеварения и системы кровообращения. Медицинская помощь им должна оказываться бесплатно за счёт фонда ОМС.
- Муравицкий сообщил больным заведомо ложные сведения относительно порядка предоставления медицинских услуг, пояснив, что необходимые им операции являются платными, - поясняют в прокуратуре Омской области. - Таким образом он незаконно получил от них денежные средства на общую сумму 213 тыс. руб.
Подсудимому назначено наказание в виде шести месяцев исправительных работ с удержанием 5 % заработка в доход государства.
Такая вот система здравоохранения, коррупция, мошенничество, очереди и отсутствие лекарств.
Тут клятвой Гиппократа и не пахнет ;) Вроде бы у хирурга зп должна быть на уровне, а все равно грешат.