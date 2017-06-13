На тарского чиновника завели уголовное дело за то, что он "умолчал" о ребёнке

Нарушение вскрылось после проверки, проведённой прокуратурой Таврического района. В марте 2014 года председатель местного комитета имущественных отношений обратился с заявлением о признании его семьи многодетной. Для того чтобы получить соцподдрежку, необходимо, чтобы дети проживали с родителями. Однако чиновник умолчал о том, что один из его детей живёт отдельно. За три года ему выплачено более 120 тыс. рублей.

Как сообщают в региональной прокуратуре, материалы проверки прокурором Таврического района Омской области переданы в местное ОМВД России. По результатам их рассмотрения на чиновника завели уголовное дело по статье "мошенничество при получении выплат".