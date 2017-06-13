На тарского чиновника завели уголовное дело за то, что он "умолчал" о ребёнке
Общество  •  13 июня 2017, 10:01, последнее обновление 13 июня 2017, 11:30  •  печать

На тарского чиновника завели уголовное дело за то, что он "умолчал" о ребёнке

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Председатель комитета имущественных отношений администрации Таврического района Омской области незаконно получил выплату в 120 тыс. руб.

Нарушение вскрылось после проверки, проведённой прокуратурой Таврического района. В марте 2014 года председатель местного комитета имущественных отношений обратился с заявлением о признании его семьи многодетной. Для того чтобы получить соцподдрежку, необходимо, чтобы дети проживали с родителями. Однако чиновник умолчал о том, что один из его детей живёт отдельно. За три года ему выплачено более 120 тыс. рублей.

Как сообщают в региональной прокуратуре, материалы проверки прокурором Таврического района Омской области переданы в местное ОМВД России. По результатам их рассмотрения на чиновника завели уголовное дело по статье "мошенничество при получении выплат".

Теги  •  #мошенничество #прокуратура #уголовное дело

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