В Омске более восьми десятков предпринимателей вышли из тени
Экономика  •  13 июня 2017, 09:49, последнее обновление 13 июня 2017, 11:31  •  печать

В Омске более восьми десятков предпринимателей вышли из тени

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Омские налоговики совместно с правоохранительными органами выявляют бизнесменов, работающих без регистрации. 22 предпринимателя привлечены к ответственности.

За четыре месяца 2017 года за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 22 омича привлечены к ответственности. Об этом сообщает УФНС России по Омской области. Из них четыре бизнесмена к тому же торговали алкоголем в частных домовладениях.

- После проведения проверок 87 лиц в добровольном порядке зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, - добавляют в налоговой службе. - Налоговые инспекции аккумулируют информацию от граждан, юридических лиц, надзорных органов о незарегистрированных предпринимателях. Затем по накопленной информации могут назначить выездную проверку, провести осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода.

Теги  •  #административное наказание #налоговая инспекция #предприниматель

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Комментарии
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Иван Грегин  •  13 июня 2017, 09:49

Это называется - напугали. А если ужесточить ответственность, то напугавшихся станет еще больше.

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