В Омске более восьми десятков предпринимателей вышли из тени

За четыре месяца 2017 года за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 22 омича привлечены к ответственности. Об этом сообщает УФНС России по Омской области. Из них четыре бизнесмена к тому же торговали алкоголем в частных домовладениях.

- После проведения проверок 87 лиц в добровольном порядке зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, - добавляют в налоговой службе. - Налоговые инспекции аккумулируют информацию от граждан, юридических лиц, надзорных органов о незарегистрированных предпринимателях. Затем по накопленной информации могут назначить выездную проверку, провести осмотр помещений и территорий, используемых для извлечения дохода.