В Омске гуляющая во дворе лошадь напугала жильцов многоквартирного дома 

Омич не захотел выходить из дома, увидев рядом с подъездом непарнокопытное животное.

Накануне в социальных сетях появилась фотография лошади, стоящей у многоквартирного дома на улице 2-й Кольцевой. Автор снимка заявил, что долгое время боялся выйти из подъезда, поскольку не знал, как поведёт себя животное. Удалось ли ему пересилить свой страх, не сообщается.

Пользователи соцсетей восприняли произошедшее с юмором. Одни назвали испуганного омича «урбанизированным дикарем», ометив, что животное спокойно стояло возле клумбы, даже не думая нападать. Другие заявили, что это ездовая лошадь, на которой современный Д’Артаньян прискакал на свидание со своей Констанцией.

Анастасия Дубровская