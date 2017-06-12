Сотрудники ФСБ поздравили омичей с Днём России песнями и танцами

Ансамбль с 70-летней историей выступил в День России на Соборной площади Омска.

Сегодня, 12 июня на Соборной площади состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню России. Перед жителями и гостями города выступил Центральный пограничный ансамбль ФСБ России, история которого насчитывает более 70 лет успешной творческой деятельности.

- Многочисленные зрители на Соборной площади смогли по достоинству оценить выступления духового оркестра, в репертуаре которого лучшие образцы русской и зарубежной классики, героико-патриотических произведений, фольклора, - сообщили в пресс-службе областного правительства. - Балетная группа под руководством народного артиста России Геннадия Минха поразила красочными костюмами и отточенными движениями исполнителей. В ходе концертной программы омичи могли наблюдать множество ярких вокальных, инструментальных и хореографических номеров.

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Фото: Илья Петров