В Омске у СКК им. Виктора Блинова устроили дрифт со стрельбой

В социальных сетях опубликован видеоролик, на котором запечатлено, как неизвестные молодые люди устраивают дрифт у спортивно-концертного комплекса имени Виктора Блинова. Автомобиль кружил вокруг стелы знаменитого хоккеиста. Очевидцы сообщают, что действо сопровождалось стрельбой из пневматического оружия.

Автор ролика отметил, что молодые люди прекратили дрифтить, когда заметили, что их снимают. Комментаторы обращают внимание на то, что дрифт был выполнен неумело.