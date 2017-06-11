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В Омске у СКК им. Виктора Блинова устроили дрифт со стрельбой
Общество  •  11 июня 2017, 16:30  •  печать

В Омске у СКК им. Виктора Блинова устроили дрифт со стрельбой

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Автомобиль с представителями золотой молодёжи кружил вокруг стелы Виктора Блинова.

В социальных сетях опубликован видеоролик, на котором запечатлено, как неизвестные молодые люди устраивают дрифт у спортивно-концертного комплекса имени Виктора Блинова. Автомобиль кружил вокруг стелы знаменитого хоккеиста. Очевидцы сообщают, что действо сопровождалось стрельбой из пневматического оружия.

Автор ролика отметил, что молодые люди прекратили дрифтить, когда заметили, что их снимают. Комментаторы обращают внимание на то, что дрифт был выполнен неумело.

 

 

Теги  •  #видео #дрифт #СКК имени Блинова

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  11 июня 2017, 19:25

Видимо, эти молодые люди считают, что им все можно, хотя камеры при этом испугались.

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Николай Каринин  •  11 июня 2017, 20:36

Наверное, эта молодежь не осознает опасность своих действий для окружающих.

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