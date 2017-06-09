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Омичи сфотографировали дорожников, укладывающих асфальт в дождь
Общество  •   9 июня 2017, 16:24, последнее обновление 9 июня 2017, 16:29  •  печать

Омичи сфотографировали дорожников, укладывающих асфальт в дождь

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Горожане снова стали свидетелями странного ремонта дорог в Омске.

Сегодня, 9 июня, синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили омичей об ухудшении погоды в ближайшие сутки. Согласно их предупреждению, в городе и области ожидаются сильный дождь, гроза, возможен град и усиление ветра до 18-23 м/c. Омских дорожников, однако, эта информация не остановила. Как сообщается в группе "Аварийный Омск" в социальной сети "ВКонтакте", на улице 50 лет Профсоюзов были замечены рабочие, которые укладывали асфальт, несмотря на погодные условия. На опубликованных фотографиях можно увидеть лужи, которые "вытекают" из-под свежеуложенного покрытия.

 

Омичи восприняли происходящее на улице 50 лет Профсоюзов с юмором. Многие отметили, что в Омске уже появилась народная примета: "Пошёл дождь, значит, время класть асфальт".

Теги  •  #асфальт #дождь #дороги #ливень #ремонт #фото

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