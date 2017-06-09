Омичи сфотографировали дорожников, укладывающих асфальт в дождь

Сегодня, 9 июня, синоптики Обь-Иртышского УГМС предупредили омичей об ухудшении погоды в ближайшие сутки. Согласно их предупреждению, в городе и области ожидаются сильный дождь, гроза, возможен град и усиление ветра до 18-23 м/c. Омских дорожников, однако, эта информация не остановила. Как сообщается в группе "Аварийный Омск" в социальной сети "ВКонтакте", на улице 50 лет Профсоюзов были замечены рабочие, которые укладывали асфальт, несмотря на погодные условия. На опубликованных фотографиях можно увидеть лужи, которые "вытекают" из-под свежеуложенного покрытия.

Омичи восприняли происходящее на улице 50 лет Профсоюзов с юмором. Многие отметили, что в Омске уже появилась народная примета: "Пошёл дождь, значит, время класть асфальт".