22-летнего омича будут судить за экстремистские посты в соцсетях

В Омске 22-летний парень отправится под суд за размещение в интернете экстремистской информации на протяжении четырёх лет.

Прокурор Советского округа Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего омича. Он обвиняется по части 1 ст. 282 УК РФ и части 2 ст. 280 УК РФ. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области.

Выяснилось, что с мая 2012 по февраль 2016 года обвиняемый с помощью своего мобильного телефона публиковал в одной из соцсетей графические изображения, записи и аудиозаписи, направленные на возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства человека или группы по признакам расы и происхождения. Также он размещал призывы к экстремизму. Публикуемые материалы были в открытом доступе и доступны всем.

Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения. За посты в соцсетях омичу грозит до пяти лет лишения свободы.