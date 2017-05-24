22-летнего омича будут судить за экстремистские посты в соцсетях

Прокурор Советского округа Омска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летнего омича. Он обвиняется по части 1 ст. 282 УК РФ и части 2 ст. 280 УК РФ. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ России по Омской области.
Выяснилось, что с мая 2012 по февраль 2016 года обвиняемый с помощью своего мобильного телефона публиковал в одной из соцсетей графические изображения, записи и аудиозаписи, направленные на возбуждение ненависти или вражды, унижение достоинства человека или группы по признакам расы и происхождения. Также он размещал призывы к экстремизму. Публикуемые материалы были в открытом доступе и доступны всем.
Свою вину в совершении преступления обвиняемый признал полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения. За посты в соцсетях омичу грозит до пяти лет лишения свободы.
Все правильно, суд должен быть, наказание также, чтобы были реальные примеры, которые бы отбивали охоту публиковать всякую всячину и оскорбления в сети.
Вот пусть посидит и подумает над своим поведением. Откуда столько ненависти у людей?