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Омичей предупредили о самолёте, который будет кружить над городом
Общество  •   9 июня 2017, 14:55, последнее обновление 9 июня 2017, 15:10  •  печать

Омичей предупредили о самолёте, который будет кружить над городом

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С 8 по 11 июня над Омском будет кружить самолёт-лаборатория.

Омский аэропорт предупредил горожан о том, что над городом будет летать самолёт-лаборатория. Мероприятия по плановой проверке радио- и светотехнических средств будут проводиться в течение четырёх дней - с 8 по 11 июня.

С 8 по 11 июня в Омском аэропорту самолётом-лабораторией будет проводиться ежегодная плановая проверка радио- и светотехнических средств посадки в круглосуточном режиме, - сообщает пресс-служба Омского аэропорта.

Омичей просят не пугаться, если они услышат звук или увидят кружащее над городом воздушное судно.

Теги  •  #омский аэропорт #проверка #самолет

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