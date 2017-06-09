Омичей предупредили о самолёте, который будет кружить над городом

С 8 по 11 июня над Омском будет кружить самолёт-лаборатория.

Омский аэропорт предупредил горожан о том, что над городом будет летать самолёт-лаборатория. Мероприятия по плановой проверке радио- и светотехнических средств будут проводиться в течение четырёх дней - с 8 по 11 июня.

С 8 по 11 июня в Омском аэропорту самолётом-лабораторией будет проводиться ежегодная плановая проверка радио- и светотехнических средств посадки в круглосуточном режиме, - сообщает пресс-служба Омского аэропорта.

Омичей просят не пугаться, если они услышат звук или увидят кружащее над городом воздушное судно.