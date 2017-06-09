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В Омске задержали вылет самолета в Москву
Общество  •   9 июня 2017, 10:45  •  печать

В Омске задержали вылет самолета в Москву

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Вылет самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" задержан из-за проблем в гидросистеме самолета. Ориентировочно время вылета перенесли на 15:00 мск.

В Омском аэропорту по техническим причинам задержали вылет самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает "Интерфакс". Самолет должен был вылететь из Омска в московский аэропорт "Домодедово" еще 03:45 мск.

Однако из-за проблем в гидросистеме самолета вылет пришлось отложить. В настоящее время вылет намечен на 15:00 мск. 207 пассажиров, среди которых находятся 13 детей, ожидают отправления в аэропорту Омска. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, соблюдение прав пассажиров задержанного рейса контролируется.

Теги  •  #авиарейс #задержка #пассажиры #самолет #техническая неисправность

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