В Омске задержали вылет самолета в Москву

Вылет самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" задержан из-за проблем в гидросистеме самолета. Ориентировочно время вылета перенесли на 15:00 мск.

В Омском аэропорту по техническим причинам задержали вылет самолета А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщает "Интерфакс". Самолет должен был вылететь из Омска в московский аэропорт "Домодедово" еще 03:45 мск.

Однако из-за проблем в гидросистеме самолета вылет пришлось отложить. В настоящее время вылет намечен на 15:00 мск. 207 пассажиров, среди которых находятся 13 детей, ожидают отправления в аэропорту Омска. Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру, соблюдение прав пассажиров задержанного рейса контролируется.