Стала известна причина задержки рейса из Турции в Омск
Общество  •  18 мая 2017, 10:30, последнее обновление 18 мая 2017, 11:18  •  печать

Стала известна причина задержки рейса из Турции в Омск

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238 омичей вынуждены были задержаться в Анталии из-за неисправного самолёта.

Вылет из Турции в Омск, который должен был состояться днём 17 мая, вновь перенесли. В справочной омского аэропорта сообщили, что борт из Антальи вылетит в 12:20 по омскому времени. Напомним, рейс Анталия - Омск был задержан вчера на несколько часов. Самолёт должен был приземлиться сегодня, 18 мая, ровно в полночь.

Как сообщил перевозчик, авиакомпания AZUR air, изменения в расписании произошли в связи с технической неисправностью одного из самолётов в парке авиакомпании. По словам пострадавших пассажиров, они намерены судиться с авиакомпанией.

Теги  •  #Анталья #задержка #причина #рейс #Турция

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Комментарии
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Иван Грегин  •  18 мая 2017, 11:00

Можно понять пассажиров, у них свои планы и задерживаться в чужой стране нет желания, но не отправлять же их на неисправном самолете?!

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