Стала известна причина задержки рейса из Турции в Омск

Вылет из Турции в Омск, который должен был состояться днём 17 мая, вновь перенесли. В справочной омского аэропорта сообщили, что борт из Антальи вылетит в 12:20 по омскому времени. Напомним, рейс Анталия - Омск был задержан вчера на несколько часов. Самолёт должен был приземлиться сегодня, 18 мая, ровно в полночь.

Как сообщил перевозчик, авиакомпания AZUR air, изменения в расписании произошли в связи с технической неисправностью одного из самолётов в парке авиакомпании. По словам пострадавших пассажиров, они намерены судиться с авиакомпанией.