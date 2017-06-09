Омичка одержала победу на конкурсе "Миссис Россия-Европа-Вселенная"

Накануне в Саратове состоялся финал конкурса "Миссис Россия-Европа-Вселенная", в котором принимали участие девушки из пятнадцати городов страны. Жюри, в состав которого вошли губернатор Саратовской области, министр культуры региона и известные предприниматели, присудило победу омичке Александре Данилюк. Теперь ей предстоит продемонстрировать свои таланты на мировом конкурсе, который пройдёт в конце лета.

- Победительница Александра Данилюк получила право представлять нашу страну на конкурсе "Миссис Вселенная - 2016", который пройдёт в августе в ЮАР, - рассказала "Омск Здесь" директор конкурсов "Хрустальная корона Сибири" Олеся Дорогова.

Александра Данилюк

Конкурс проходил в несколько этапов, его программа была очень насыщенной: участницы занимались греблей с олимпийскими чемпионами, посетили детский дом в рамках "Дня милосердия" и съездили на экскурсию в национальную деревню в Саратове. Финал состоял из четырёх выходов: приветствие, видеовизитка и подарки для жюри, творческое выступление, и выход в вечернем платье.

- Александра Данилюк подготовила для дирекции конкурса интересные подарки, - сообщила Олеся Дорогова. - В частности, она вручила им необычную матрёшку. На первой был изображён директор всероссийского конкурса, на второй - я, директор сибирского конкурса, на третьей - Елена Ланге, участница моего первого конкурса, сейчас являющаяся директором на Урале, и на последней была сама Александра Данилюк. Подарок всем очень понравился.

Также в конкурсе принимала участие и другая миссис из Омска - Ирина Васильева. Её признали победительницей в номинации "Талант России".

- Я не ожидала, что так много людей посмотрели прямой эфир с конкурса. Спасибо вам огромное за поддержку и поздравления. Это был мой первый опыт участия в конкурсе красоты, и он был интересным и полезным, - написала Ирина Васильева на своей странице во "ВКонтакте".

Ирина Васильева

Отметим, что на конкурсе в прошлом году, который проходил в Сочи, главную корону также завоевала жительница Омска - Мария Позднякова.