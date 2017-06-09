В Омской области осудили наживавшегося на болезнях животных начальника учреждения

Нижнеомский районный суд признал виновным бывшего директора областной станции по борьбе с болезнями животных, который выписывал себе премии и стимулирующие надбавки.

31-летний начальник бюджетного учреждения "Областная станция по борьбе с болезнями животных по Нижнеомскому району" Юрий Фролов дал в октябре 2015 года указание главному бухгалтеру ежемесячно начислять ему стимулирующие выплаты за интенсивность и напряжённость труда, а также премии. Введённая в заблуждение женщина оформила соответствующие документы, и Фролову впоследствии было выплачено 60 тыс. руб. Правоохранительные органы, а затем и суд сочли, что деньги директор учреждения получал незаконно.

- БУОО "Областная станция по борьбе с болезнями животных по Нижнеомскому району" был причинен материальный ущерб, который не был возмещён, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - По ходатайству следственных органов суд наложил арест на принадлежащий ему автомобиль стоимостью около 180 тыс. руб.

В результате Юрий Фролов был признан виновным в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Кроме того, осуждённого обязали в полной мере возместить причинённый материальный ущерб.

Отмечается, что свою вину в совершении преступления Юрий Фролов так и не признал.