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В Омской области осудили наживавшегося на болезнях животных начальника учреждения
Общество  •   9 июня 2017, 11:07, последнее обновление 9 июня 2017, 11:28  •  печать

В Омской области осудили наживавшегося на болезнях животных начальника учреждения

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Нижнеомский районный суд признал виновным бывшего директора областной станции по борьбе с болезнями животных, который выписывал себе премии и стимулирующие надбавки. 

31-летний начальник бюджетного учреждения "Областная станция по борьбе с болезнями животных по Нижнеомскому району" Юрий Фролов дал в октябре 2015 года указание главному бухгалтеру ежемесячно начислять ему стимулирующие выплаты за интенсивность и напряжённость труда, а также премии. Введённая в заблуждение женщина оформила соответствующие документы, и Фролову впоследствии было выплачено 60 тыс. руб. Правоохранительные органы, а затем и суд сочли, что деньги директор учреждения получал незаконно.

- БУОО "Областная станция по борьбе с болезнями животных по Нижнеомскому району" был причинен материальный ущерб, который не был возмещён, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - По ходатайству следственных органов суд наложил арест на принадлежащий ему автомобиль стоимостью около 180 тыс. руб.

В результате Юрий Фролов был признан виновным в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. руб. Кроме того, осуждённого обязали в полной мере возместить причинённый материальный ущерб.  

Отмечается, что свою вину в совершении преступления Юрий Фролов так и не признал.

Теги  •  #животные #мошенничество #Нижнеомский район #прокуратура

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Комментарии
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Nataly Kozloff  •  9 июня 2017, 11:36

Конечно он считает себя невиновным. Другие миллионы присваивают, а тут копейки по чиновничьим меркам.

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