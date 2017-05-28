Из Антальи не смог вовремя вылететь самолет с омскими туристами
Общество  •  28 мая 2017, 18:51, последнее обновление 28 мая 2017, 20:55  •  печать

Из Антальи не смог вовремя вылететь самолет с омскими туристами

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Одному из пассажиров стало плохо. Экипажем было принято решение развернуть самолёт и вернуться в аэропорт.

ЧП на борту самолёта, принадлежащего авиакомпании Royal Flight, произошло ещё 24 мая. Однако о нём стало известно лишь сегодня. Как сообщает "НГС.Омск", вылет самолёта из аэропорта турецкого города Антальи с омскими туристами задержали на шесть часов из-за экстренного случая на борту. Рейс должен был вылететь в 20:50 местного времени. Но одному из пассажиров неожиданно стало плохо. Об этом изданию рассказала омичка, летевшая тем же рейсом. Пилоты развернули воздушное судно, которое уже выехало на взлётную полосу.

Мужчине, которому на вид 37 – 40 лет, предположительно стало плохо с сердцем. Вместе с семьей его проводили из самолёта в аэропорт, куда приехала скорая помощь. О дальнейшей его судьбе пока ничего неизвестно.

Теги  •  #самолет #Турция #ЧП

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Комментарии
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Влад Никитин  •  28 мая 2017, 19:31

Думаю, что никто из пассажиров не возмущался, причина ведь более чем уважительная.

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Виктор Монин  •  28 мая 2017, 19:04

Обидно, если после отдыха стало плохо с сердцем. Но экипаж поступил правильно, нет никаких сомнений.

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