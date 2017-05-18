Олег Шишов рассказал о многомиллионных откатах на стройке во Владивостоке

Во Владивостоке продолжаются судебные заседания по делу экс-главы ФГУП "Дирекция по строительству в Дальневосточном федеральном округе" Андрея Поплавского. Его обвиняют в растрате более 1 млрд руб., выделенных на строительство Приморского океанариума. Самого Шишова осудили за пособничество Поплавскому.

Допрос проходил сегодня в режиме видеоконференцсвязи, так как Олег Шишов находится в Омске. Экс-руководитель "Мостовика" рассказал о вымогательстве и навязанных ему субподрядчиках.

- После заключения договора на строительство Приморского океанариума между НПО "Мостовик" и Дирекцией по строительству в Дальневосточном федеральном округе Поплавский стал требовать от меня, а точнее, изощрённо вымогать, выплачивать ему так называемые "домашние задания" в виде 10 % от всех сумм, которые мы получали в виде либо оплаты за выполненные работы, либо от перечисленных авансов. Я первоначально отказывался от этих требований, но, в конечном итоге, когда он создал невыносимые условия для работы НПО "Мостовик", я был вынужден согласиться выплачивать ему денежные средства, причём не 10 %, а сколько смогу - из личных средств, получаемых за счёт дивидендов и заёмных средств, - цитирует Олега Шишова PrimaMedia.ru.

По словам Шишова, за 2010-2013 годы Поплавскому было перечислено около 120 млн рублей. Эти затраты списывались на строительство океанариума и впоследствии возвращались - после подписания документов об удорожании объекта. Таким образом, по данным Шишова, в 2013 году океанариум подорожал на 550 млн руб. Кроме того, около 500 млн руб. было заплачено субподрядчикам, на которых указывал Поплавский. "Субподрядчики получали деньги, бросали работы и уходили. Мы начинали судиться, но всё без толку. Иностранные компании тоже в этом участвовали, и тоже уходили, - рассказал Шишов. - <...> Мы были в плену сложившихся обстоятельств. Фактически мы работали по воле и настроению Поплавского, который был благосклонен к тем, кто ему нравится. Он заставил нас быть послушными".

Допрос Олега Шишова не закончен. В судебном заседании, длившемся четыре часа, сделали перерыв до конца мая.