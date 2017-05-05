Омская прокуратура потребовала от Олега Шишова 635 млн рублей

Заместитель прокурора Омской области потребовал от бывшего директора "Мостовика" 635 млн рублей, из которых 157 млн руб. нужно выплатить в региональный и 478 млн руб. - в федеральный бюджеты.

Иск к Олегу Шишову с требованием вернуть деньги поступил от заместителя прокурора Омской области в апреле. Об этом пишет "НГС.Омск", ссылаясь на Кировский районный суд города. В нём у бывшего директора "Мостовика" потребовали вернуть деньги и налоги, выделенные на стойку окружной дороги.

"Шишов, будучи гендиректором "Мостовика", организовал внесение в книги покупок "Мостовика", а также налоговые декларации по НДС за 2009 год, за 2-4 кварталы 2010 года и за 2011 год заведомо ложные сведения о выполнении работ несколькими компаниями", - цитирует издание часть текста иска, зачитанного в суде.

В иске идёт речь о строительно-монтажных работах, проводимых компаниями "Артстрой", "НЛ-сити", "Стройподряд", "Профи-плюс" и другими с января 2009 по декабрь 2011 года. Информация о работах была записана в налоговых вычетах. Таким образом, Шишов уклонился от уплаты налогов на НДС с января 2009 года по март 2012 года в размере 478 млн руб.

Также с Олега Шишова требуют 157 млн руб., то есть часть аванса за строительство окружной дороги на участке Фёдоровка – Александровка. Вторую часть аванса, выплаченного из бюджета Омской области, вернули по банковской гарантии. Всего с бывшего руководителя "Мостовика" потребовали более 635 млн руб.

Добавим, на прошлой неделе стало известно о том, что с бывшего гендиректора НПО "Мостовик" невозможно взыскать прошлые долги, сумма которых превышала 30 млрд руб. Исполнительные производства были прекращены в связи с отсутствием у него имущества.