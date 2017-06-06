Омская школьница получила травму головы во время прогулки на велосипеде

Вчера, 5 июня, около половины восьмого вечера в Детскую городскую клиническую больницу № 3 была доставлена 11-летняя школьница. Врачи предположили, что она получила закрытую черепно-мозговую травму, пишет "Вечерний Омск".
Оказалось, что девочка каталась на велосипеде в Советском парке. В какой-то момент она упала и сильно ударилась головой. Подруги помогли школьнице добраться домой. Уже дома юная омичка пожаловалась на сильную головную боль.
Врачи оказали ей необходимую помощь. Сейчас девочка проходит обследование для установления более точного диагноза.
Это несчастный случай, просто нужно кататься поаккуратнее, никуда не спешить. Девочке скорее выздороветь.