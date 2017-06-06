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Омская школьница получила травму головы во время прогулки на велосипеде
Происшествия  •   6 июня 2017, 12:33  •  печать

Омская школьница получила травму головы во время прогулки на велосипеде

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11-летняя девочка упала с велосипеда и получила травму головы, когда упала с велосипеда. Юную омичку доставили в больницу и оказали ей необходимую помощь.

Вчера, 5 июня, около половины восьмого вечера в Детскую городскую клиническую больницу № 3 была доставлена 11-летняя школьница. Врачи предположили, что она получила закрытую черепно-мозговую травму, пишет "Вечерний Омск".

Оказалось, что девочка каталась на велосипеде в Советском парке. В какой-то момент она упала и сильно ударилась головой. Подруги помогли школьнице добраться домой. Уже дома юная омичка пожаловалась на сильную головную боль.

Врачи оказали ей необходимую помощь. Сейчас девочка проходит обследование для установления более точного диагноза.

Теги  •  #велосипед #черепно-мозговая травма #школьница

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Комментарии
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Николай Каринин  •  6 июня 2017, 13:30

Это несчастный случай, просто нужно кататься поаккуратнее, никуда не спешить. Девочке скорее выздороветь.

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