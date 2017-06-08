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Мэрия Омска сэкономила 20 млн на "дорожных" контрактах
Экономика  •   8 июня 2017, 12:15  •  печать

Мэрия Омска сэкономила 20 млн на "дорожных" контрактах

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Сотрудники городской администрации рассказали, куда будут направлены средства, которые удалось сэкономить в процессе дорожных торгов.

Сегодня, 8 июня, курирующие дорожную деятельность чиновники администрации рассказали, как в городе реализуется программа "Безопасные и качественные дороги Омской агломерации". Исполняющий обязанности начальника управления дорожного хозяйства Андрей Громов напомнил, что в процессе объявленных торгов удалось найти подрядчика на 31 дорогу из 33. Два оставшихся объекта будут выводить на торги позже.

Также в процессе торгов чиновникам удалось сэкономить определённую сумму, которая впоследствии будет направлена на уже построенные дороги.

В процессе торгов сумма сэкономленных средств составила 20 млн руб. Все эти средства мы используем на существующих 33 объектах, - объявил Андрей Громов.

Как отметил заместитель мэра Омска Сергей Фролов, экономия получилась не из-за того, что подрядчики решили использовать для ремонта дорог менее качественные материалы. По его словам, компании-победители торгов оценили свои возможности и предложили цену чуть ниже той, которая была указана в материалах закупки, осознавая, что требования к качеству в связи с этим не изменятся.

Теги  •  #дороги #ремонт

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Комментарии
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Евгений Янушкевич  •  8 июня 2017, 13:06

Всё время экономили на самих дорогах, а теперь на "дорожных" торгах) достижение!

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