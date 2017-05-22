Омичей летом на курорты будут возить девять дополнительных поездов

В сезон летних отпусков через Омск будут проходить 9 дополнительных поездов до Чёрного моря. Так, начиная с 16 мая, по вторникам и субботам через Омск проезжает поезд "Иркутск - Адлер", с 17 мая по средам и воскресеньям - поезд "Чита - Адлер", с 18 мая по четвергам - поезд "Северобайкальск - Адлер". С 30 мая по вторникам начнет ходить поезд "Барнаул - Адлер", а с 15 июня по четвергам и воскресеньям - поезд "Новокузнецк - Адлер". С 18 мая по четвергам и понедельникам через Омск уже начал курсировать поезд "Иркутск - Анапа", с 24 мая по средам - поезд "Северобайкальск - Анапа". С 5 июня по понедельникам через Омск будет проезжать поезд "Новосибирск - Анапа", с 6 июня по вторникам - "Новокузнецк - Анапа".

Кроме этого, увеличится частота курсирования поезда "Красноярск - Адлер" - по понедельникам, средам, четвергам и субботам он будет останавливаться в Омске. Поезд "Новосибирск - Адлер" станет ежедневным с 20 июня, а поезд "Северобайкальск - Москва" будет ходить со 2 июня. Поезд "Томск - Анапа" будет ездить один раз в 4 дня, с июня - через день. Частота курсирования поезда "Красноярск - Анапа" и "Иркутск - Кисловодск" в мае уже увеличилась до 3 раз в неделю.

Добавим, что минимальная стоимость билетов до Адлера составляет 5700 руб. в плацкартном вагоне и 8200 руб. в купе, до Анапы - 5600 и 7800. "В летний период (с 1 июня по 31 августа) действует скидка 50 % на проезд детей от 10 до 17 лет включительно", - отметили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.

Добавим также, что летом функционируют прямые авиарейсы из Омска в Симферополь, Сочи, Анапу, Геленджик и Краснодар.