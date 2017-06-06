День России в Омске: "Симфопарк", ФСБ и танкисты

10 июня в 14:00 состоится большой праздник, посвящённый 25-летию создания областного фестиваля "Душа России". Главной площадкой торжеств станет Дворец искусств имени А. М. Малунцева. В юбилейных мероприятиях примут участие делегации историко-краеведческих музеев региона, центров традиционной русской культуры, мастера декоративно-прикладного творчества и ремёсел, самодеятельные коллективы области, молодые исполнители, а также постоянный участник фестиваля - Омский русский народный хор.

С 11:00 часов дня в парке "На Королёва" пройдёт второй "Большой симфонический парк", участниками которого в прошлом году стали 8 тысяч омичей. Согласно объявленной программе, в этом году будут представлены не только новые музыкальные, но также игровые, познавательные и развлекательные программы. Учитывая большое количество желающих посетить концерт, будет удвоено количество касс на входе, организована предварительная реализация билетов. В самом парке будет организована работа фудкортов и аренда удобных кресел.

Накануне Дня России, 11 июня, праздновать свой 50-летний юбилей начинает и Пограничное управление ФСБ России по Омской области. К этой дате приурочен большой концертный тур Центрального пограничного ансамбля ФСБ России. 12 июня на Соборной площади в 16:00 состоится концерт, в котором будут принимать участие вокальная и балетная группы и оркестр.

12 июня в 10:00 в Омске по традиции будут чествовать выпускников Омского автобронетанкового института. Дипломы офицерам и прапорщикам будут вручаться на главной площади города - Соборной. В День России омские меломаны смогут посетить концерт артистов Омского музыкального театра на Театральной площади, который начнётся в полдень, или концерт духового и камерного оркестров филармонии в сквере у Тарских ворот - здесь музыка зазвучит в 13:00. Праздничные программы в парке имени 30-летия ВЛКСМ начнутся в 13:00, в парке культуры и отдыха Советского округа - в 14:00, на площади у Дворца молодёжи на Левобережье - в 16:00.

Любителей активного отдыха ждёт спортивно-технический праздник на площади у комплекса "Арена Омск", где будут проводиться соревнования по авто- и мотоспорту, а также выставка техники. На площади у СКК имени В. Блинова пройдут соревнования по стритболу и показательные выступления кинологов.