В Омске в День России перекроют центр города

В Омске 12 июня перекроют улицы в центре города из-за выпускного офицеров.

В Омске из-за проведения 97-го выпуска офицеров филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулёва министерства обороны РФ 12 июня с 9:00 до 19:00 будет перекрыто несколько центральных улиц.

Движение для всех видов транспорта будет прекращено:

- по улице Ленина на участке от площади Победы до улицы Интернациональной,

- на Соборной площади,

- Банковский переулок на участке от улицы Певцова до Соборной площади,

- на улице Ивана Алексеева на участке от Соборной площади до улицы Красина,

- на улице Тарской на участке от улицы Ленина до улицы Красина,

- на улице Спартаковской на участке от улицы Партизанской до улицы Красина.

Также на этот промежуток времени будет изменено движение транспорта. По информации департамента транспорта, автобус № 73 "посёлок Чкаловский - улицы Стрельникова" с улицы Красный Путь будет ехать по улицам Интернациональной, Ленина, а затем по утверждённой схеме. Маршрутки № 500 "ООО "Лента" - ДСК-2" и № 503 "СТЦ "МЕГА" - микрорайон "Загородный" в идущие в сторону Амурского посёлка с улицы Красный Путь поедут по улицам Интернациональной, Герцена, площади Победы, а затем как обычно.

В департаменте общественной безопасности мэрии напоминают, что с 20:00 11 июня парковка всех видов транспорта в местах проведения выпуска офицеров будет запрещена до окончания мероприятий. Для водителей будут установлены временные дорожные знаки и информационные щиты.