В Омске изменилось расписание садовых маршрутов

Садоводов предупредили об изменении работы автобусов № 122, 156, 160 и 161. По выходным дням они будут ездить иначе.

Садовые маршруты будут ездить по другому расписанию в выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Омска. Изменения коснулись маршрутов № 122, 156, 160, 161. Новое расписание будет выглядеть следующим образом.

Автобус № 122 (улица Лобкова - СНТ 33 км Русско-Полянского тракта)

От улицы Лобкова: 08:00, 08:42, 09:23, 10:05, 10:47, 11:28, 16:01, 16:56, 17:50, 19:01.

От СНТ 33 км Русско-Полянского тракта: 09:06, 9:48, 10:29, 11:11, 11:53, 12:34, 17:00, 17:55, 18,50, 20:00.

Автобус № 156 (ПО "Иртыш" - СНТ "Кварц")

От ПО "Иртыш": 08:00, 09:00*, 10:00, 16:35, 18:00*, 19:00.

От СНТ "Кварц": 09:00, 10:00*, 11.00, 17:35, 19:00*, 20:00.

Автобус № 160 (ПО "Иртыш" - СНТ 33 км Русско-Полянского тракта)

От ПО "Иртыш": 07:50, 09:46, 16:20, 19:00.

От СНТ 33 км Русско-Полянского тракта: 08:50, 10:46, 17:20, 20:00.

Автобус № 161 (улицы Володарского - СНТ 33 км Русско-Полянского тракта)

От улицы Володарского: 08:00, 08:20, 09:00*, 09:40, 09:55, 10:20, 10:40, 15:51, 16:12*, 16:32, 16:55, 17:23, 17:35, 17:52, 18:12*, 18:32, 18:54, 19:17.

От посёлка Солнечный: 08:40, 09:20.

От СНТ 33 км Русско-Полянского тракта: 08:59, 09:23, 09:43, 10:23, 10:43, 16:50, 17:10*, 17:30, 17:52, 18:16, 18:30, 18:50 (до поселка Солнечный), 19:10*, 19:30 (до посёлка Солнечный), 19:50, 20:10.

До Кировского округа: 10:03*, 10:58; 11:23; 11:43.

Звездочкой (*) отмечены рейсы, которые не будут выполняться при плохой погоде.