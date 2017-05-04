Дачный сезон - 2017: расписание садовых маршрутов Омска

"Омск Здесь" публикует подробное расписание дачных автобусов, которые курсируют из Омска с весны по осень 2017 года.

Сезонные садовые маршруты в этом году будут работать по следующему графику:

- с 29 апреля по 21 мая - три раза в неделю;

- с 22 мая по 3 сентября - четыре раза в неделю;

- с 4 сентября по 1 октября - три раза в неделю.

График дачных автобусов в выходные и праздничные дни может быть изменён из-за неблагоприятных погодных условий. В этом случае транспорт будет ходить по расписаниям рабочих дней. Вопросы по работе автобусов принимаются по телефону информационно-справочной службы департамента: 78-79-66.

Расписание сезонных муниципальных маршрутов регулярных перевозок:

Расписание пригородных садовых маршрутов: