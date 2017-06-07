ИКЕА 1200*90
Омский нефтезавод выбрасывал в атмосферу вредные вещества без разрешения
Общество  •   7 июня 2017, 15:42, последнее обновление 7 июня 2017, 15:42  •  печать

Омский нефтезавод выбрасывал в атмосферу вредные вещества без разрешения

Автор:

Надзорным ведомством зафиксирован вредоносный выброс на проспекте Губкина.

Представителем регионального управления Росприроднадзора сегодня были оглашены результаты проведённой проверки АО "Газпромнефть-ОНПЗ". По фактам выброса в атмосферу загрязняющих веществ выяснилось, что выбросы зафиксированы на газораспределительной станции на Красноярском тракте и производственных мощностях завода на ул. Губкина. Причём ГРС на учёте не состояла, а в пробах дымовой печи на ул. Губкина выявлены выбросы оксида и диоксида азота. Выброс вредных веществ на пр. Губкина происходил без разрешения.

- Разрешения нет временно. У нас работает аккредитованная лаборатория, которая нарушений не выявила, - парировал чиновникам в суде представитель АО "Газпромнефть-ОНПЗ". - Мы не отрицаем, что временно у нас отсутствует разрешение на выбросы. Мы делаем всё для его получения. У нас более полутысячи источников загрязнения. Проведена их инвентаризация. Мы так и не услышали, в чём заключается вред. Для контроля за выбросами делается всё. Аккредитованная лаборатория никаких нарушений не нашла.

Добавим, сегодня началось судебное слушание по исковому заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Омской области. Надзорное ведомство просит суд обязать нефтезавод остановить выбросы вредных веществ на конкретных источниках.

Теги  •  #выбросы в атмосферу #Газпромнефть-ОНПЗ #Росприроднадзор #суд #этилмеркаптан

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Леня Занин  •  7 июня 2017, 15:56

Как-то странно Росприроднадзор к делу подходит. Сам же разрешение не выдает)))) Наводят шум вместо того чтоб искать виновника выбросов этилмеркаптана

Ответить
Последние новости
Греческая актриса сыграет Афродиту на омской сцене  •  сегодня, 13:00  •   1
Водитель "Волги" погиб в ДТП на трассе под Омском  •  сегодня, 12:43  •   1
Уроженец Омской области забил собутыльника кружкой в Воронеже  •  сегодня, 11:47
В Омске поймали рецидивиста, воровавшего рельсы  •  сегодня, 11:34  •   1
В Омске могут снова повысить цены на проезд в общественном транспорте  •  сегодня, 11:09
В Омске назначили нового директора ТЮЗа  •  сегодня, 10:51
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400