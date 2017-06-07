Омский нефтезавод выбрасывал в атмосферу вредные вещества без разрешения

Представителем регионального управления Росприроднадзора сегодня были оглашены результаты проведённой проверки АО "Газпромнефть-ОНПЗ". По фактам выброса в атмосферу загрязняющих веществ выяснилось, что выбросы зафиксированы на газораспределительной станции на Красноярском тракте и производственных мощностях завода на ул. Губкина. Причём ГРС на учёте не состояла, а в пробах дымовой печи на ул. Губкина выявлены выбросы оксида и диоксида азота. Выброс вредных веществ на пр. Губкина происходил без разрешения.

- Разрешения нет временно. У нас работает аккредитованная лаборатория, которая нарушений не выявила, - парировал чиновникам в суде представитель АО "Газпромнефть-ОНПЗ". - Мы не отрицаем, что временно у нас отсутствует разрешение на выбросы. Мы делаем всё для его получения. У нас более полутысячи источников загрязнения. Проведена их инвентаризация. Мы так и не услышали, в чём заключается вред. Для контроля за выбросами делается всё. Аккредитованная лаборатория никаких нарушений не нашла.

Добавим, сегодня началось судебное слушание по исковому заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Омской области. Надзорное ведомство просит суд обязать нефтезавод остановить выбросы вредных веществ на конкретных источниках.