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ОмГТУ вошёл в топ-50 вузов России
Общество  •   8 июня 2017, 07:36, последнее обновление 8 июня 2017, 09:09  •  печать

ОмГТУ вошёл в топ-50 вузов России

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Опубликован Национальный рейтинг университетов 2017 года.

В топ-50 Национального рейтинга университетов удалось войти Омскому государственному техническому университету. Он разделил 46 и 47 места со Ставропольским государственным аграрным университетом. В шаге от попадания в первую сотню оказался Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского.

Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина занял 151-153 место. СибАДИ разделил 215 и 216 строчку с Новосибирским госуниверситетом экономики и управления.

Лучшим университетом страны по итогам исследования признан Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Всего в рейтинг в 2017 году было включено 264 вуза.

Теги  •  #ОмГТУ

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