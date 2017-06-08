ОмГТУ вошёл в топ-50 вузов России

В топ-50 Национального рейтинга университетов удалось войти Омскому государственному техническому университету. Он разделил 46 и 47 места со Ставропольским государственным аграрным университетом. В шаге от попадания в первую сотню оказался Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского.

Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина занял 151-153 место. СибАДИ разделил 215 и 216 строчку с Новосибирским госуниверситетом экономики и управления.

Лучшим университетом страны по итогам исследования признан Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Всего в рейтинг в 2017 году было включено 264 вуза.