В Омске в подъезде жилого дома вывалилась часть стены

В социальных сетях обсуждают падение части кирпичной стены в подъезде жилого дома в Советском округе. В трёхэтажном доме по адресу улица Энергетиков, 29а, в первом подъезде вывалилась часть стены. Жильцы просят расценивать пост в социальных сетях как жалобу.

В комментариях пользователи отмечают, что подобные происшествия стали нормой для городка Нефтяников. Как ранее сообщал "Омск Здесь", многоквартирный дом на улице 50 лет Профсоюзов начал разваливаться, а в доме на улице 20-го Партсъезда обнаружили вспучивание стены дома.