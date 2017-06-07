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В Омске в подъезде жилого дома вывалилась часть стены
Общество  •   7 июня 2017, 17:40, последнее обновление 7 июня 2017, 17:40  •  печать

В Омске в подъезде жилого дома вывалилась часть стены

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В Советском округе в подъезде жилого дома рухнула часть стены.

В социальных сетях обсуждают падение части кирпичной стены в подъезде жилого дома в Советском округе. В трёхэтажном доме по адресу улица Энергетиков, 29а, в первом подъезде вывалилась часть стены. Жильцы просят расценивать пост в социальных сетях как жалобу.

В комментариях пользователи отмечают, что подобные происшествия стали нормой для городка Нефтяников. Как ранее сообщал "Омск Здесь", многоквартирный дом на улице 50 лет Профсоюзов начал разваливаться, а в доме на улице 20-го Партсъезда обнаружили вспучивание стены дома.

 

 

Теги  •  #Советский округ #стена

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  7 июня 2017, 18:32

Годы берут своё и у кирпичных зданий, пора уже расселять, сроки то давно наверное вышли их эксплуатации

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