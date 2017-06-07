Главой омского управления Росприроднадзора стал Виталий Нетребко

На официальном сайте омского управления Росприроднадзора появилась информация о назначении нового руководителя ведомства. Им стал 44-летний Виталий Нетребко. Согласно опубликованной информации, пока он будет трудиться в должности исполняющего обязанности руководителя.

Виталий Нетребко родился в городе Усть-Каменогорске Республики Казахстан. В 1997 году окончил Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "водоснабжение и водоотведение" с присвоением квалификации инженера-строителя. Впоследствии трудился в должности техника-механика в научно-техническом центре "Квант", затем почтальоном по сопровождению почты на автомашинах Прижелезнодорожного почтамта, ведущим инженером Красноярского территориального управления по водному хозяйству. В 2004 году был назначен на должность заместителя руководителя управления Росприроднадзора по Красноярскому краю.

Бывший исполняющий обязанности руководителя ведомства Сергей Ерёмин стал заместителем Виталия Нетребко.