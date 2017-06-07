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Главой омского управления Росприроднадзора стал Виталий Нетребко
Общество  •   7 июня 2017, 16:14, последнее обновление 7 июня 2017, 16:14  •  печать

Главой омского управления Росприроднадзора стал Виталий Нетребко

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В управлении Росприроднадзора по Омской области произошли кадровые изменения.

На официальном сайте омского управления Росприроднадзора появилась информация о назначении нового руководителя ведомства. Им стал 44-летний Виталий Нетребко. Согласно опубликованной информации, пока он будет трудиться в должности исполняющего обязанности руководителя.

Виталий Нетребко родился в городе Усть-Каменогорске Республики Казахстан. В 1997 году окончил Красноярскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "водоснабжение и водоотведение" с присвоением квалификации инженера-строителя. Впоследствии трудился в должности техника-механика в научно-техническом центре "Квант", затем почтальоном по сопровождению почты на автомашинах Прижелезнодорожного почтамта, ведущим инженером Красноярского территориального управления по водному хозяйству. В 2004 году был назначен на должность заместителя руководителя управления Росприроднадзора по Красноярскому краю.

Бывший исполняющий обязанности руководителя ведомства Сергей Ерёмин стал заместителем Виталия Нетребко.

Теги  •  #Виталий Нетребко #Росприроднадзор #Сергей Ерёмин

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