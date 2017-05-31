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В Омске изменит работу светофор в центре города
Общество  •  31 мая 2017, 16:44, последнее обновление 31 мая 2017, 16:47  •  печать

В Омске изменит работу светофор в центре города

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Изменения были внесены в работу светофора на пересечении улиц Орджоникидзе и Кемеровской.

Специалисты городской администрации Омска отрегулировали светофор на пересечении улиц Орджоникидзе и Кемеровской, исключив на этом участке конфликтную ситуацию "трамвай-пешеход".

- Ранее движение трамваев осуществлялось одновременно с пешеходами, пересекающими проезжую часть улицы Кемеровской со стороны улицы Тарской. В настоящее время конфликт исключён. Для пешеходов на данном перекрёстке организована отдельная фаза, - рассказал замдиректора департамента транспорта администрации города Вадим Кормилец.

Теперь длительность зелёного сигнала светофора для пешеходов здесь составляет 19 секунд.

Теги  •  #Вадим Кормилец #изменения #пробки #светофор #улица Кемеровская #улица Орджоникидзе

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