В Омске изменит работу светофор в центре города

Изменения были внесены в работу светофора на пересечении улиц Орджоникидзе и Кемеровской.

Специалисты городской администрации Омска отрегулировали светофор на пересечении улиц Орджоникидзе и Кемеровской, исключив на этом участке конфликтную ситуацию "трамвай-пешеход".

- Ранее движение трамваев осуществлялось одновременно с пешеходами, пересекающими проезжую часть улицы Кемеровской со стороны улицы Тарской. В настоящее время конфликт исключён. Для пешеходов на данном перекрёстке организована отдельная фаза, - рассказал замдиректора департамента транспорта администрации города Вадим Кормилец.

Теперь длительность зелёного сигнала светофора для пешеходов здесь составляет 19 секунд.