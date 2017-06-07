Ко Дню России омичам раздадут 500 ленточек с триколором

12 июня омичи смогут получить ленточки с российским флагом на площади у Музыкального театра и СКК имени Блинова.

В понедельник, 12 июня, россияне будут отмечать День России. В этот день в Омске начнётся Всероссийская патриотическая акция, которая приурочена к празднику страны.

- Мы уделяем особое внимание гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, - прокомментировал министр по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. - Очень важно повышать интерес ко Дню России и Дню Государственного флага РФ, развивать чувства патриотизма и любви к Родине.

В день праздника на площади перед Омским государственным музыкальным театром и у СКК имени Блинова волонтёры раздадут омичам ленточки в цветах государственного флага. Кроме того, для всех желающих пройдёт викторина, посвящённая Дню России.