Ко Дню России омичам раздадут 500 ленточек с триколором

В понедельник, 12 июня, россияне будут отмечать День России. В этот день в Омске начнётся Всероссийская патриотическая акция, которая приурочена к празднику страны.
- Мы уделяем особое внимание гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, - прокомментировал министр по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. - Очень важно повышать интерес ко Дню России и Дню Государственного флага РФ, развивать чувства патриотизма и любви к Родине.
В день праздника на площади перед Омским государственным музыкальным театром и у СКК имени Блинова волонтёры раздадут омичам ленточки в цветах государственного флага. Кроме того, для всех желающих пройдёт викторина, посвящённая Дню России.
Ждем митинги? Не хотелось бы разжигать какие-то политические розни, но скорее всего будут очередные митинги.