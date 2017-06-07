ИКЕА 1200*90
Ко Дню России омичам раздадут 500 ленточек с триколором
Общество  •   7 июня 2017, 15:51  •  печать

Ко Дню России омичам раздадут 500 ленточек с триколором

Автор:

12 июня омичи смогут получить ленточки с российским флагом на площади у Музыкального театра и СКК имени Блинова.

В понедельник, 12 июня, россияне будут отмечать День России. В этот день в Омске начнётся Всероссийская патриотическая акция, которая приурочена к празднику страны.

- Мы уделяем особое внимание гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, - прокомментировал министр по делам молодёжи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц. - Очень важно повышать интерес ко Дню России и Дню Государственного флага РФ, развивать чувства патриотизма и любви к Родине.

В день праздника на площади перед Омским государственным музыкальным театром и у СКК имени Блинова волонтёры раздадут омичам ленточки в цветах государственного флага. Кроме того, для всех желающих пройдёт викторина, посвящённая Дню России.

Теги  •  #акция #День России #российский флаг

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Влад Парака  •  7 июня 2017, 16:03

Ждем митинги? Не хотелось бы разжигать какие-то политические розни, но скорее всего будут очередные митинги.

Ответить
Последние новости
Греческая актриса сыграет Афродиту на омской сцене  •  сегодня, 13:00  •   1
Водитель "Волги" погиб в ДТП на трассе под Омском  •  сегодня, 12:43  •   1
Уроженец Омской области забил собутыльника кружкой в Воронеже  •  сегодня, 11:47
В Омске поймали рецидивиста, воровавшего рельсы  •  сегодня, 11:34  •   1
В Омске могут снова повысить цены на проезд в общественном транспорте  •  сегодня, 11:09
В Омске назначили нового директора ТЮЗа  •  сегодня, 10:51
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400